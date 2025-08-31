BIST 11.288
Muğla'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adem Yaman idaresindeki 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

