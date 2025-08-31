Muğla'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Adem Yaman idaresindeki 48 JU 469 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tır, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.