35 yaşındaydı... Sakarya'da sokakta infaz edildi! Saldırı anı kamerada

Sakarya'da 35 yaşındaki Ömer A. sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan adam hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta yürüyen Ömer A'ya (35) plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, Ömer A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K'ye seken kurşun isabet etti.

Saldırgan, kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan M.Ö.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilden inen 2 kişiden elinde tabanca olan şüphelinin, sokakta yürüyen Ömer A'ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği, ardından otomobile bindikleri anlar yer alıyor.

