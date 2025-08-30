BIST 11.288
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Portekiz'i de yıktı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) heyecanı yaşanıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan, 95-54'lük skorla ay-yıldızlılar oldu. Milliler, alınan bu skorla 3'te 3 yaptı. Milli takım, A Grubu'nu ilk 4'te bitirmeyi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

MİLLİLER, İLK YARIDA FARKI AÇTI

A Milli Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

PORTEKİZ'E 41 SAYI FARK

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ESTONYA

Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

