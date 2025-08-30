İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivillere yönelik gün boyu düzenlediği saldırılar sonucu bugün 58 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentini işgal planı kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey, orta kesimleri ve güneydeki birçok bölgedeki evlere, sivil grupların bir arada olduğu noktalara ve yardım bekleyenlere yönelik saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gün boyunca düzenlediği saldırılarda toplam 58 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki El-Kerame Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda anne ve çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra ve bir halk fırınına İsrail saldırısı sonucu aralarında 6'sı çocuk toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Yine aynı bölgede Rimal Mahallesi'nde bir binanın hedef alınması sonucu 7 kişi can verdi.

Kentin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı Halime Sadiye okulu çevresine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kerame Mahallesi'nde Davud Ailesi'ne ait bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Vahde caddesi üzerinde bir binaya yönelik İsrail bombardımanında 1 Filistinli can verdi.

Yine kentin batısında yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu Nasr Mahallesi'ni hedef alan İsrail ordusu, aralarında çocuk ve kadınların yer aldığı 12 kişinin ölümüne sebep olan bir katliam gerçekleştirdi.

Kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nin Zerka mevkisine İsrail topçularının açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillerin bir araya geldiği gruplara yönelik İsrail bombardımanı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yermuk caddesindeki bir eczane önünde bulunan sivil Filistinliler hedef alındı içlerinden bir çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri

Deyr el-Belah kentinin girişindeki Salahaddin caddesini hedef alan İsrail bombardımanında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateşte 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı'nda sivillerin bir araya geldiği bir gruba İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde, yardım bekleyenlerin bulunduğu iki ayrı noktaya düzenlenen İsrail saldırısı sonucu 5 kişi, Asda bölgesindeki başka saldırıda da 1 kadın yaşamını yitirdi.