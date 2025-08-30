BIST 11.288
Husiler duyurdu: İsrail saldırısında başbakan ile çok sayıda bakan öldü!

Yemen’deki Husiler, İsrail’in perşembe günü başkent Sana’ya düzenlediği saldırılarda “Başbakanları Ahmed Galib el-Rehavi ile çok sayıda bakanın” öldüğünü duyurdu

Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırılarda Başbakanları Ahmed Galib el-Rehavi ile çok sayıda bakanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsrail ordusu dün Yemen'e düzenlediği saldırılarda İran destekli Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'yi hedef almaya çalıştığını, saldırıların sonucunun "henüz netleşmediğini" bildirmişti.

İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, dün Yemen'e düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Saldırılarda, Husilerin sözde Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin hedef alınmaya çalışıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırıların sonuçlarının "henüz belli olmadığı" belirtilerek bombardımanda Atıfi ve Gamari'nin hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

