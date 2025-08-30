BIST 11.288
Samsunlu çocuklara müjde! 600 çocuğun oyun oynayabileceği "Balonya" kullanıma açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesince çocuklara büyük alanda oyun oynama imkanı sunulması amacıyla yapılan "Balonya" hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi, Doğupark'ta boş vaziyette bulunan 7 bin metrekare alanda kapalı şişme çocuk oyun alanı inşa etti.

"Balonya" adı verilen oyun salonunda dev kaydıraklar, trambolin park, rengarenk top havuzları, oyun alanları, oyun labirentleri ve kafeterya bulunuyor. Şişme oyun alanlarında aynı anda 600 çocuk oyun oynayabiliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Balonya'nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, burada yaptığı açıklamada, Doğupark'ın içinde kullanılmayan 7 bin metrekarelik alanı çocuk oyun alanına çevirdiklerini söyledi.

Türkiye'de küçükte olsa bir örneği olan alanın çok daha büyüğünü Karadeniz Bölgesi'ne hitap edebilecek şekilde buraya kazandırdıklarını anlatan Doğan, "Aynı anda 600 çocuğun oynayabileceği, temiz hava sirkülasyonunun çok sağlıklı olduğu bir yapıya dönüştürdük. Yaptığımız alanın bir kütle oluşturmaması için devasa çadır oluşturduk. Burada çocukların gözündeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti." dedi.

Doğan, ekonomik olarak herkesin ulaşabileceği bir alan yaptıklarını belirterek, "Burada çocuklarımız eğlenceli zaman geçirecekler. Buradaki trambolin alanı Türkiye'nin en büyüklerinden birisidir. Air dome (hava kubbesi) şeklindeki oyun alanı hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüklerinden oldu." bilgisini verdi.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise Türkiye'nin en büyük oyun alanının Samsun'da oluşturulduğunu dile getirerek, "Air dome sistemiyle oluşturulmuş bir alan. Burası hem Samsun'a hem de Karadeniz Bölgesi'ne renk katacak. Çocukların eğlenerek öğreneceği bir alan oluşturuldu." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Balonya'nın açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, çocuklar ve aileleri katıldı.

