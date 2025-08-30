BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
DÜNYA

İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde bir köye baskın düzenledi

İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde bir köye baskın düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı El-İşşe köyüne gece yarısından sonra baskın düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde İsrail ordusuna ait iki askeri aracın El-İşşe köyüne girerek iki eve baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, "Gece yarısından sonra İsrail ordusu köydeki iki evde arama yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

