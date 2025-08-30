BIST 11.288
Jose Mourinho, İstanbul'dan böyle ayrıldı

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Portekizli teknik adamın yanında antrenörlerinden bazılarının da bulunduğu dikkati çekti.

