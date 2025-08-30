BIST 11.288
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i dolandırmaya çalıştılar

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Berlin Büyükelçiliği'nden aradığını söyleyen çete üyeleri tarafından dolandırılmak istendiğini yazdı. Çeteye ilişkin soruşturmanın detaylarını aktaran Ağırel, "Sayın başsavcıyla da konuştum, doğruladı" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi Murat Ağırel, "Berlin Büyükelçiliği dolandırıcılığı" başlıklı yazısında, kopyalanmış telefon hatlarıyla Berlin Büyükelçiliği'nden aradıklarını söyleyerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de aralarında yer aldığı bazı savcıları dolandırmak isteyen çeteye ilişkin soruşturmanın detaylarını aktardı.

Olayın Bakırköy Adliyesi’nde de yaşandığı, hatta İstanbul Başsavcılığı’nda da benzeri bir durumun söz konusu olduğunun ortaya çıktığını belirten Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başsavcılığı ile görüştüm ve durumu sordum. Aynı durum söz konusu. Berlin Büyükelçiliği’nden arıyorum diye bir kişi arıyor ve Başsavcı Akın Gürlek ile görüşmek istiyor. Gürlek bu durumdan şüpheleniyor ve hemen Berlin Büyükelçiliği’ndeki hâkim ile görüşüyor, durumun dolandırıcılık olduğunu anlıyor.

Yine bir iddiaya göre bu kişi ya da kişiler bir şebeke halinde çalışıyor. Hatta davalara müdahil oluyorlar. Suç örgütündeki kişiler hakkında bilgi alıyor veya suç örgütündeki kişiler lehine savcı veya hâkimler üzerinde büyükelçi rolü ile baskı kurmaya çalışıyorlar."

Olayı aktaran Ağırel "Savcıları bile dolandırmaya çalışabilecek cesaretteki insanlar sıradan vatandaşlara neler yapar!" diye yazdı.

