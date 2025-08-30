BIST 11.288
İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı...

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla kentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönde de trafiğe kapatılıyor.

D-100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapalı olacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılıyor.


Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılıma izin verilemeyecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O3 Hal Yolu kullanılabilecek.

