Ürdün: Netanyahu barışı engelliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi kariyerini kurtarmak için barışı engellediğini ve bölgeyi ateşe attığını söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

"GAZZE’Yİ YIKIYOR, ADİL BARIŞ İHTİMALİNİ YOK EDİYOR"

"Netanyahu barış istemiyor, çatışmadan besleniyor" diyen Safedi, Gazze’de açlık ve yıkımın derhal durdurulması gerektiğini belirterek uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Ürdünlü bakan, Netanyahu’nun "çatışmalardan beslendiğini" belirterek, "Gazze’yi yıkıyor, adil barış ihtimalini yok ediyor ve bölgenin tamamını siyasi çıkarları uğruna ateşe atıyor. Hükümetini yönlendiren ideoloji ise nefret temelli, ırkçı ve gayri insani bir ideolojidir. Dünya buna göz yumamaz." dedi.

"GERÇEK ŞU Kİ NETANYAHU BARIŞ İSTEMİYOR, ÇATIŞMANIN DEVAMINI İSTİYOR"

Safedi, Gazze’de yaklaşık bir milyon kişinin İsrail’in uyguladığı açlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini, 1,3 milyon kişinin ise yaşam kaynaklarının tamamen yok edildiğini hatırlatarak, "Bu insanların Netanyahu’nun siyasi hesapları yüzünden daha fazla acı çekmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

Ateşkes önerisinin masada olduğunu, ancak Netanyahu’nun süreci tıkadığını belirten Safedi, “Gerçek şu ki Netanyahu barış istemiyor, çatışmanın devamını istiyor. Uluslararası toplum artık bu gerçeği görmezden gelemez." dedi.

