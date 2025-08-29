Trump'tan çarpıcı 'Bitcoin' iddiası: 1 milyon dolar olacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Hong Kong’daki Bitcoin Asia 2025 konferansında Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağını söyledi, bu açıklama piyasalarda heyecana neden oldu.

BD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin Asia 2025 Konferansı’nda yaptığı konuşmayla hem yatırımcıları hem de analistleri şaşkına çevirdi. Trump ailesinin kripto paralara olan güçlü bağlılığını bir kez daha ortaya koyan Eric Trump, Bitcoin için tarihi bir hedef açıklayarak 1 milyon dolara çıkacağını iddia etti. Bu açıklama, küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

“BİTCOİN TOPLULUĞU BABAMI BENİMSEDİ”

Eric Trump, konuşmasında kripto topluluğunun babası Donald Trump’a verdiği desteğe dikkat çekti.

Kalabalığa seslenen oğul Trump, “Bitcoin topluluğu babamı daha önce hiç görmediğim şekilde benimsedi” dedi.. Ayrıca, Trump ailesinin kripto paralara olan bakış açısını net biçimde ortaya koyarak, “Bu topluluğu seviyoruz, inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump ailesinin sektöre yalnızca yatırımcı olarak değil, aynı zamanda politik bir güç olarak da yön vermeye çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi.

"BITCOIN 1 MİLYON DOLARI GÖRECEK"

Konferansın en çarpıcı anı, Eric Trump’ın Bitcoin’in geleceği için ortaya koyduğu tahmin oldu. Tüm dünyaya meydan okurcasına konuşan Trump, “Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek” dedi. Bu sözler, Bitcoin’in şu anki 124.480,82 dolarlık zirvesinin neredeyse 8 katı bir hedefi işaret ediyor. 2025 yılı başından bu yana Bitcoin, %18 değer kazanırken bu iddia ile yeniden hareketlendi.

TRUMP AİLESİ YÖN VERİYOR

Başkan Donald Trump’ın ve ailesinin kripto paralara dair yaptığı açıklamalar, uzun süredir piyasalarda anlık hareketliliğe neden oluyor. Eric Trump’ın bu son çıkışı ise, Trump ailesinin finans dünyasındaki etkisini bir kez daha gösterdi. Yatırımcılar, bu agresif kripto stratejisinin yalnızca piyasalara değil, aynı zamanda yaklaşan seçimlere ve küresel ekonomik dengelere yön vereceğini düşünüyor.