ABD'de Trump yönetiminden Kongre tarafından onaylanan 4,9 milyar dolarlık dış yardıma engel

ABD'de Donald Trump yönetimi, daha önce Kongre tarafından onaylanan 4,9 milyar dolarlık dış yardımın kullanılmayacağını Temsilciler Meclisine bildirdi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Trump yönetimi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği mektupta, Kongre tarafından daha önce onaylanan 4,9 milyar dolarlık dış yardımı harcamayacağını ve böylece yasama organını devre dışı bırakarak bütçede kesintiye gideceğini bildirdi.

Trump’ın yaklaşık 5 milyar dolarlık dış yardım bütçesini durdurmasının Amerikan dış politikasına olumsuz etkileri olacağı yönündeki eleştiriler ABD medyasına yansıdı. Beyaz Saray ise Başkan Trump’ın dış yardımlar konusunda eskisine göre "çok daha titiz davranacağını" ifade etti.

ABD'de bazı başkanlar, Kongre tarafından onaylanarak bütçeye girmiş harcama kalemlerini engellemek için mali yılın bitmesine kısa süre kala Kongre'ye bildirimde bulunuyor ve kısa sürede Kongre bir karar alamadığı zaman söz konusu bütçe harcanamadan geri dönüyordu.

Öte yandan Demokratlar, Trump'ın söz konusu yöntemi başka kalemler için de kullanarak bütçe yapma ve denetleme yetkisine sahip olan Kongre'nin alanına müdahale ettiğini savunuyor.