Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de uzun süre önce karar verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL 13-14 EYLÜL'DE YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

49 BİN 268 ÜYE OY KULLANACAK

Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu aktarıldı.

Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.

Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.

İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.

