BIST 11.330
DOLAR 41,15
EURO 48,07
ALTIN 4.538,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denize giren kadın kanlar içinde kaldı! Armutlu'da akılalmaz kaza...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denize giren kadın kanlar içinde kaldı! Armutlu'da akılalmaz kaza...

Yalova'nın Armutlu ilçesinde deniz giren yaşlı kadına sürat teknesi çarptı. Bacaklarından yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken sürücü serbest bırakıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İliabat Koyu'nda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu'na (70), A.T. idaresindeki sürat teknesi çarptı.

Bacaklarından yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldıktan sonra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yakalanan A.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan savunma sanayi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan savunma sanayi paylaşımı
Ev sahibi-kiracı kavgası korkunç bitti!
Ev sahibi-kiracı kavgası korkunç bitti!
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun El Halil planı İsrail basınına sızdı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun El Halil planı İsrail basınına sızdı
Kartlı ödemelerde temmuz ayında büyük artış
Kartlı ödemelerde temmuz ayında büyük artış
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? Önceki tazminatlarına bakın
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? Önceki tazminatlarına bakın
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Bütün bölgeyi ateşe atar
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Bütün bölgeyi ateşe atar
Transfer resmen açıklandı! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaştı
Transfer resmen açıklandı! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaştı
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini açımlandı
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini açımlandı
Şarkıcı Merve Özbey hamarat çıktı! Kavanozlarca domates sosu yaptı...
Şarkıcı Merve Özbey hamarat çıktı! Kavanozlarca domates sosu yaptı...
Luis de la Fuente: Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor
Luis de la Fuente: Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor
Niğde'den korkunç haber! Kayıp mühendisin cesedi buzdolabından çıktı
Niğde'den korkunç haber! Kayıp mühendisin cesedi buzdolabından çıktı