Denize giren kadın kanlar içinde kaldı! Armutlu'da akılalmaz kaza...
Yalova'nın Armutlu ilçesinde deniz giren yaşlı kadına sürat teknesi çarptı. Bacaklarından yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken sürücü serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İliabat Koyu'nda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu'na (70), A.T. idaresindeki sürat teknesi çarptı.
Bacaklarından yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldıktan sonra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından yakalanan A.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.