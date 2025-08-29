BIST 11.327
Bodrum'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı! Sürücüsü hayatını kaybetti...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.A. (81) idaresindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araç, Yalıçiftlik Mahallesi'nde Rıdvan Acar'ın kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

EKİPLER KAZA YERİNE ULAŞTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acar'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

