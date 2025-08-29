BIST 11.354
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? Önceki tazminatlarına bakın

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.Tazminatı ortaya çıkan Mourinho, Fenerbahçe'den giderken büyük para alacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan sarı-lacivertliler, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN 15 MİLYON EURO ALACAK
Yaklaşık 1,5 senedir takımın başında olan Jose Mourinho ve ekibinin alacağı tazminat da ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın ayrılık için 15 milyon euro alacağı kaydedildi.

AYRILDIĞI HER TAKIMDAN TAZMİNAT ALDI
Bu zamana kadar gittiği tüm takımlardan kovularak tazminat alan Jose Mourinho’nun bu yolla toplamda 115 milyon euro kazandı. Portekizli teknik adamın aldığı tazminatlar şu şekilde

2007 Chelsea: 21M€

2013 Real Madrid: 20M€

2015 Chelsea: 14.5M€

2018 Man United: 20M€

2021 Tottenham: 21M€

2024 Roma: 3.5M€

2025 Fenerbahçe: 15M€

