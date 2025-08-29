BIST 11.337
Şarkıcı Merve Özbey hamarat çıktı! Kavanozlarca domates sosu yaptı...

İki çocuk annesi ünlü şarkıcı Merve Özbey, son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Bu kez mutfaktaki hünerlerini sergileyen Özbey, onlarca kavanoz domates sosu hazırlayarak "Bunların hepsi benim bebeklerim" notuyla paylaştı.

2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen başarılı şarkıcı Merve Özbey, Eylül 2022'de oğlu Emir'i kucağına almıştı. Elif Özüm adında bir kızı da bulunan Özbey, geçtiğimiz haftalarda fit görüntüsüyle dikkat çekmiş, ikinci kez anne olduktan sonra 12 kilo verdiğini açıklamıştı.

Sahne performansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Özbey, bu kez ev hayatıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından onlarca cam kavanozu doldurduğu domates soslarını paylaştı.

"BUNLAR BENİM BEBEKLERİM"

Hazırlık sürecinde boş kavanozları tek tek dizen Özbey, mutfakta kolları sıvayarak kışlık hazırlık yaptı. Kavanozların dolmasıyla birlikte mutlu pozlarını paylaşan şarkıcı, paylaşımlarına şu notu düştü, "Arkadaşlar bunların hepsi benim bebeklerim… Doğrama mı blender mı diye soranlar olmuş… Tabii ki blender. Kabuklu mu kabuksuz mu diye soranlar olmuş, tabii ki kabuklu…"

Paylaşımları kısa sürede ilgi gören Özbey'in ev hanımlarına taş çıkartan emeği, takipçileri tarafından "Tam bir kış hazırlığı", "Sanatçı kimliğinin yanında tam bir ev kadını" yorumlarıyla karşılandı.

