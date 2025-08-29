BIST 11.337
FENERBAHÇE

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann'ın çektiği kuraya ikinci torbadan girdi.

Fenerbahçe, lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D) ile eşleşti.

 36 takım katılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek.

Ligde bu sezon yer alacak takımlar şöyle:

Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Genk (Belçika), Ludogorets (Bulgaristan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), Aston Villa, Nottingham Forest (İngiltere), Lille, Olimpik Lyon, Nice (Fransa), Stuttgart, Freiburg (Almanya), Panathinaikos, PAOK (Yunanistan), Ferencvaros (Macaristan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Bologna, Roma (İtalya), Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht (Hollanda), Brann (Norveç), Braga, Porto (Portekiz), FCSB (Romanya), Celtic, Rangers (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Real Betis, Celta (İspanya),
Malmö (İsveç), Basel, Young Boys (İsviçre), Fenerbahçe (Türkiye).

 Turnuva formatı

Ligde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Maç takvimi

Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü açıklanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları 24-25 Eylül'de yapılacak, lig etabı 29 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finaline 20 Mayıs 2026 tarihinde Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 24-25 Eylül

2. maçlar: 2 Ekim

3. maçlar: 23 Ekim

4. maçlar: 6 Kasım

5. maçlar: 27 Kasım

6. maçlar: 11 Aralık

7. maçlar: 22 Ocak 2026

8. maçlar: 29 Ocak 2026

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart 2026

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan 2026

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026

