HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiası! 10 şüpheli hakkında hapis istemi

Anadolu Ajansı
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiası! 10 şüpheli hakkında hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş’ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

