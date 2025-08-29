Samsung yeni nesil Galaxy AI destekli teknolojilerini 4 Eylül'de görücüye çıkaracak

Samsung Electronics, Galaxy AI teknolojilerinin yeni neslini tanıtacağı çevrim içi tanıtım etkinliğini 4 Eylül'de gerçekleştirecek .

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy S25 serisinin yeni üyesi ve yapay zeka destekli yeni amiral gemisi tabletler etkinlik kapsamında kamuoyuna sunulacak.

Kullanıcıların çok modlu yapay zeka özellikleriyle üretkenliği artırmasını hedefleyen Samsung, yeni ürünlerle mobil deneyimde yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

Tanıtım etkinliği 4 Eylül Perşembe 12.30'dan itibaren Samsung'un internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

Ayrıca, Berlin'de düzenlenecek IFA 2025 fuarı kapsamında gerçekleştirilecek basın toplantısına da katılım sağlanabilecek ve yeni ürünlerin yer aldığı deneyim alanları ziyaret edilebilecek.