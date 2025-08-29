Jose Mourinho gönderildi, Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdığını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrılık haberinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisseleri hızla değer kazanmaya başladı.

Mourinho'nun gönderilmemesinden önce 12,51 seviyesinde yatay bir bantta bulunuyordu. Mourinho ile yollarını ayrılmasının ardından hisseler yüzde 7'ye yakın yükselerek 13,38 seviyesine çıktı.