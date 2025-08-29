BIST 11.370
DOLAR 41,15
EURO 48,05
ALTIN 4.508,14
HABER /  EKONOMİ

Jose Mourinho gönderildi, Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti

Jose Mourinho gönderildi, Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdığını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Abone ol

 Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrılık haberinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. hisseleri hızla değer kazanmaya başladı. 

Mourinho'nun gönderilmemesinden önce 12,51 seviyesinde yatay bir bantta bulunuyordu. Mourinho ile yollarını ayrılmasının ardından hisseler yüzde 7'ye yakın yükselerek 13,38 seviyesine çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı 0.4 puan
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı 0.4 puan
Avcılar Hospital Hastanesi'ni TMSF satıyor! Hastanenin sahibi eski bakan çıkmıştı
Avcılar Hospital Hastanesi'ni TMSF satıyor! Hastanenin sahibi eski bakan çıkmıştı
Tamek yenilenen internet sitesi ile iki ödül kazandı
Tamek yenilenen internet sitesi ile iki ödül kazandı
İstanbul'da toplu ulaşım ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
İşsizlik rakamları belli oldu! Temmuz ayında düşüş var
İşsizlik rakamları belli oldu! Temmuz ayında düşüş var
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Tazminat detayı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Tazminat detayı
Günlk veriler ortaya koydu! 1 Günde ne kadar elektrik tüketiyoruz?
Günlk veriler ortaya koydu! 1 Günde ne kadar elektrik tüketiyoruz?
İzmir'den esrarengiz haber! 5 gündür aranan kadının cesedi öyle bir yerden çıktı ki...
İzmir'den esrarengiz haber! 5 gündür aranan kadının cesedi öyle bir yerden çıktı ki...
Samsun'da 780 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine ödül
Samsun'da 780 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine ödül
Özgür Özel'den adaylık sorusuna yanıt: Büyük Taarruz'un emrini veren kişi olmak istiyorum
Özgür Özel'den adaylık sorusuna yanıt: Büyük Taarruz'un emrini veren kişi olmak istiyorum
TMSF, Özel Avcılar Hospital Hastanesini yeniden satışa çıkardı
TMSF, Özel Avcılar Hospital Hastanesini yeniden satışa çıkardı