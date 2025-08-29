İzmir'den esrarengiz haber! 5 gündür aranan kadının cesedi öyle bir yerden çıktı ki...

İZMİR'de 5 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Aslı Aygan'ın cesedi oturduğu binadan gelen kötü kokular sonucu bulundu. Aslı Aygan'ın cesedini polis, bodrumdan çıkardı. Genç kadının evinin balkonu açık bulunurken, ceset otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Abone ol

İZMİR'de herkesi şoke eden olay Alsancak'da yaşandı. Apartman sakinleri binadan gelen ceset kokuları üzerine polisi aradı. Binaya gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede apartmanın bodrum katında bir kadın cesedi buldu.

KAYIP OLARAK ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cesedin aynı apartmanın yedinci katında yaşayan Aslı Aygan'a ait olduğu ortaya çıktı. 45 yaşındaki Aslı Aygan'ın 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olduğu öğrenildi.

EVİN BALKONU AÇIK BULUNDU

Asıl Aygan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Aslı Aygan’ın evindeki balkon kapısı açık bulundu. Kadının yedinci kattan bodruma düştüğü tahmin ediliyor.

CESEDİ DÖKÜLMEYE BAŞLAMIŞ

Yapılan incelemede Aslı Aygan'ın 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Aslı Aygan'ın cesedinde çürüme kaynaklı doku kayıpları olduğu öğrenildi.