BIST 11.398
DOLAR 41,15
EURO 48,00
ALTIN 4.512,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşiyle görüşmeye kayınpederinin evine gitti! Sonrası çok feci...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşiyle görüşmeye kayınpederinin evine gitti! Sonrası çok feci...

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Abone ol

Uğur D. (38), boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için kayınpederi Yılmaz A'nın (59)  evinin önüne geldi. Bina önünde karşılaşan Uğur D. ile Yılmaz A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz A, tabancayla damadı Uğur D'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri damadın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis Yılmaz A'yı gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı
AK Parti yüzünden dinden soğudum diyen Zeynep Oral'a Ahmet Hakan'dan yanıt
AK Parti yüzünden dinden soğudum diyen Zeynep Oral'a Ahmet Hakan'dan yanıt
Balıkesir'de kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Balıkesir'de kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
İsrailli Bakan'dan, Gazze'de 'açlık ve susuzluktan öldürme' planı
İsrailli Bakan'dan, Gazze'de 'açlık ve susuzluktan öldürme' planı
İstanbul'da özel harekat desteğiyle kaçak göçmenlere operasyon
İstanbul'da özel harekat desteğiyle kaçak göçmenlere operasyon
ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz sonuç
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz sonuç
Polonya’da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası
Polonya’da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası
Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...
Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil