Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...

ABD’li kahve zinciri Starbucks’ın Malezya’daki satışları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası başlayan protesto ve boykot kampanyaları nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 36 geriledi.

Malezya'daki Starbucks markasını işletme hakkına sahip "Berjaya Food Berhad" şirketi, üç aylık finansal rapor yayımladı.

Rapordaki mali tablolara göre, şirketin geliri 2024 mali yılına kıyasla yüzde 36 düşüş kaydetti ve haziranın sonu itibarıyla hesaplanan finansal yılda toplam zarar yaklaşık 69 milyon dolara ulaştı.

Malezya'da Starbucks'ın gelirindeki bu düşüşe "Orta Doğu çatışmasıyla ilgili olumsuz havanın piyasa dinamiklerini ve müşterilerin harcama alışkanlıklarını etkilemesi"nin sebep gösterildiği raporda, şirketin ülkede "varlık değer düşüklüğü" süreciyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş açıkladı.

