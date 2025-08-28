BIST 11.369
GÜNCEL

Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasara yol açan yangın sırasında bir tüpün patladığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, binanın içini yoğun duman kapladı.

Binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, sokağın her iki tarafına şerit çekip güvenlik tedbiri aldı.

Müdahale ederek yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Güngör, yangın anında içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için binaya girdiklerini, binanın boşaltılmış olduğunu ifade etti.

Binanın çatısını alevlerin sardığını dile getiren Güngör, yangın sırasında bir tüpün patladığını söyledi.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da yangın sırasında bir tüpün ısınmadan kaynaklı patladığına ilişkin iddianın araştırıldığını kaydetti.

