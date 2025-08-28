Solskjaer genç yıldızın biletini kesti! Maç öncesi flaş sözler

Ole Gunnar Solskjaer, Laussanne maçının kadrosuna alınmayan Keny Arroyo hakkında flaş ifadeler kullandı. Norveçli teknik adam, "Disiplin açısından alınmış bir karardır" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Lausanne'yi konuk etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Keny Arroyo'yu maç kadrosuna almadı.

Arroyo’nun kadroda olmaması hakkında Ole Gunnar Solskjaer, “Beşiktaş gibi büyük bir camianın standartları vardır, her oyuncu da bu standartlara uymalıdır. Disiplin açısından alınmış bir karardır.” ifadelerini kullandı.