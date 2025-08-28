Netanyahu'dan Suriye açıklaması: Kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri’ndeki ziyareti sırasında Suriye’ye yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriye’de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyoruz, bu yüzden güç kullandık.” ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzi nüfusun yoğun şekilde yaşadığı Julis köyüne yaptığı ziyarette Suriye'ye düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Netanyahu, "Ben saf biri değilim ve Suriye'de kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum, bu yüzden güç kullandık." dedi. Kanal 12'nin aktardığına göre, Netanyahu, "Hükümet, Suriye'yi kimin kontrol ettiği konusunda kendini kandırmıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Şam kırsalındaki Küsve bölgesine 27 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, ilk saldırının ardından Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.