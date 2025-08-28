Samsun'da birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde evde çıkan tartışmada birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, H.T. (40), Körfez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde evine gittiği kız arkadaşı C.N. (27) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra C.N, mutfaktan ekmek bıçağını alarak erkek arkadaşının yanına döndü. Çıkan arbedede H.T. bıçakla elinden yaralandı. C.N. ise erkek arkadaşı tarafından darbedildi.

Kendi imkanlarıyla Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine giden H.T, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.N. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu aldı.

Karşılıklı şikayetin ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.