Yapımı tamamlanan 26 köy evi depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 26 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Kırmıtlı köyünde yaptırılan 26 konutun anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, vatandaşların yeni evlerinde huzur ve sağlık içinde oturmalarını temenni etti.

Kent genelinde deprem konutlarının yapımının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Konutlarımız çok güzel ve sağlam yapılmış, ömürlük konutlar. Allah hayırlı eylesin. Hemşehrilerimiz sağlık, mutluluk, huzur içinde otursunlar inşallah." dedi.

Törenin ardından anahtarlarını alan hak sahipleri yeni evlerini gezdi.

