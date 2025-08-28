BIST 11.409
DOLAR 41,04
EURO 48,01
ALTIN 4.491,57
HABER /  GÜNCEL

Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?

Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 327 milyon dolara indi.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artışla 91 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos'ta 90 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerjisa Üretim'e Stevie Awards'tan sürdürülebilirlikte çifte ödül
Enerjisa Üretim'e Stevie Awards'tan sürdürülebilirlikte çifte ödül
Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?
Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?
4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Diyarbakır'da çocuk kaçırma girişimini esnaf engelledi! O anlar kamerada
Diyarbakır'da çocuk kaçırma girişimini esnaf engelledi! O anlar kamerada
Çanakkale'de yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Çanakkale'de yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var
Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama
Erdoğan'ın tanıttığı Çelik Kubbe hava savunma sistemi dünya basınında yankı uyandırdı
Erdoğan'ın tanıttığı Çelik Kubbe hava savunma sistemi dünya basınında yankı uyandırdı
Samsun'da serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu...
Samsun'da serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu...
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
Aile içi kavgada kan aktı! Diyarbakır'da eniştesi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Aile içi kavgada kan aktı! Diyarbakır'da eniştesi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti