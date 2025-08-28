BIST 11.409
HABER /  EKONOMİ

Enerjisa Üretim'e Stevie Awards'tan sürdürülebilirlikte çifte ödül

Enerjisa Enerji Üretim AŞ, iş dünyası ödüllerinden Stevie International Business Awards'ta "Sustainability Initiative of the Year (Europe)" kategorisinde Altın Stevie ödülü, "Most Impactful Sustainability Partnership" kategorisinde ise Bronz Stevie ödülü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası arenada yeni bir başarıya imza attı.

Enerjisa Üretim, 2023'ten itibaren IFC ve EBRD performans standartlarını eş zamanlı olarak 12 rüzgar santrali projesine entegre ederek sektörde örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Şirket, bu kapsamlı yaklaşım sayesinde, Avrupa genelinde öne çıkarak "Sustainability Initiative of the Year (Europe)" kategorisinde Altın Stevie ödülünü kazandı.

Şirket, "Her Fidan Bir Umut" ağaçlandırma projesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarıyla da "Most Impactful Sustainability Partnership" kategorisinde Bronz Stevie ödülünün sahibi oldu. Hayata geçirilen projeler kapsamında gözetleme kuleleri, yangın havuzları, orman içi yolları ve yangın yönetim merkeziyle güçlü bir yangınla mücadele altyapısı oluşturuldu. Bu yatırımlar, çevresel risklerin azaltılmasına katkı sağlarken toplumun ortak geleceğine de değer katıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Murat Eröz, şirketin sürdürülebilirlik vizyonlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Enerjisa Üretim olarak, enerji yatırımlarımızı teknik boyutun yanında çevresel ve sosyal standartlarla uyumlu bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşım sayesinde ülkemizin temiz enerji dönüşümüne öncülük ederken, aynı zamanda yerel topluluklarla güçlü bir iş birliği modeli kuruyoruz. IFC ve EBRD standartlarının rüzgar santrallerimize entegre edilmesi, sektörümüzde sürdürülebilirlik çıtasını yükseltmemize imkan tanırken, orman yangınlarıyla mücadele programımız, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere değer bırakma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Uluslararası arenada aldığımız bu ödüller, mevcut başarılarımızla birlikte geleceğe dönük sürdürülebilir büyüme ve topluma değer katma kararlılığımızın da güçlü bir göstergesi. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışmaları ve paydaşlarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkileri uluslararası alanda görünür kılıyor."

