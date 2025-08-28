Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?

YKS'de baraj puan uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adaylar tartışması büyüyor. Bu sene de 179 aday 'eksi net'le yerleşti. 2023’te 107, 2024’te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli olmuştu.

Abone ol

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversite kazanma dönemi devam ediyor. Bu yıl da 179 aday, sınavda sıfır ya da eksi net yapmasına rağmen çeşitli ön lisans ve lisans programlarına yerleşti. Yerleşen adaylar arasında burs kazananların da bulunduğu ifade ediliyor.

Hangi bölümlere yerleştiler?

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay’ın haberine göre, eksi netle kazanılan bölümler arasında sağlık alanındaki diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi bölümler dikkat çekiyor.

Sistem nasıl işliyor? Eksi net alanlar nasıl üniversiteli oluyor?

YKS’de baraj puanı 2022 yılında kaldırılmıştı. Mevcut sistemde, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması hâlinde TYT puanı hesaplanabiliyor. Bu puanla 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için ise TYT’de puan hesaplanması ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ilgili testlerden en az birinden 0,5 net çıkarılması yeterli oluyor.