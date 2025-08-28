BIST 11.433
DOLAR 41,05
EURO 48,04
ALTIN 4.491,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aile içi kavgada kan aktı! Diyarbakır'da eniştesi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Aile içi kavgada kan aktı! Diyarbakır'da eniştesi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan ve kırsal Çöltepe Mahallesi'ndeki babasının evine misafirliğe gelen T.A. ile kocası K.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan T.A'nın kardeşi Ahmet Ş. (31), eniştesi K.A. tarafından göğsünden bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı K.A'yı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! İstanbul'da bu yollar kapatılıyor
Sürücüler dikkat! İstanbul'da bu yollar kapatılıyor
Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?
Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?
Bülent Arınç: Umut hakkı mutlaka uygulanmalı, genel af zaruri
Bülent Arınç: Umut hakkı mutlaka uygulanmalı, genel af zaruri
Bunu yapanlar yandı! BBDK'dan bankalara talimat: Kredş kartı kullanıcılarına ağır ceza uygulanacak...
Bunu yapanlar yandı! BBDK'dan bankalara talimat: Kredş kartı kullanıcılarına ağır ceza uygulanacak...
Benzinden sonra motorine zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, tabela değişiyor
Benzinden sonra motorine zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, tabela değişiyor
Ekonomi güven endeksi ağustos ayı verileri açıklandı
Ekonomi güven endeksi ağustos ayı verileri açıklandı
İsrail'a destek çıkan Microsoft'tan tepki çeken bir karar daha
İsrail'a destek çıkan Microsoft'tan tepki çeken bir karar daha
MHRS'de yeni dönem! Bakan Kemal Memişoğlu açıkladı: 1 Eylül'de başlıyor
MHRS'de yeni dönem! Bakan Kemal Memişoğlu açıkladı: 1 Eylül'de başlıyor
Ev sahibine biber gazı sıkan kiracı hakkında mahkemeden karar
Ev sahibine biber gazı sıkan kiracı hakkında mahkemeden karar
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu: Korkunç cinayet kamerada
Çekmeköy'de kanlı infaz! Spor kulübü başkanı başından vuruldu: Korkunç cinayet kamerada
Komedyen Mesut Süre'yi ifşa etmişti! Oyuncu Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi...
Komedyen Mesut Süre'yi ifşa etmişti! Oyuncu Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi...