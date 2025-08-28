BIST 11.433
YEREL

Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan 2'si jandarma 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var - Resim: 0

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken gişelerdeki araç geçişi kontrollü sağlandı.

Tır ile jandarma aracı çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var - Resim: 1

