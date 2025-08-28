İsrail'a destek çıkan Microsoft'tan tepki çeken bir karar daha

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında şirketin teknolojik sistemleri ve yazılımlarından faydalandığına ilişkin iddiaları protesto eden iki çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Amerikan CNBC kanalının haberine göre, Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Şirket politikalarının ciddi şekilde ihlal edilmesinin ardından bugün iki çalışanın işine son verildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şirketin genel merkezinde düzenlenen protesto kapsamında Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisine girilmesinin "yasa dışı" olduğu ve bunun Microsoft'un çalışanlarından beklediği standartlarla uyuşmadığı vurgulandı.

Gösteriyi organize eden "No Azure for Apartheid" adlı grup tarafından yapılan açıklamada da yazılım mühendisleri Riki Fameli ve Anna Hattle'ın işten çıkarıldığı teyit edildi.

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için dün şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmıştı.

Gösterinin Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirten protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti.

Polis, gösteriye müdahale etmiş, şirket başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Guardian gazetesi de İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.