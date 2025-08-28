Komisyonda 'Fonksiyon sapması' tartışması Hüseyin Yayman'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirterek, “Usul esastan önce gelir, fonksiyon sapmasına izin verilmemeli.” dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Baro Başkanları görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Komisyonda Numan Kurtulmuş, Feti Yıldız ve Hüseyin Yayman usül hakkında uyarıda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Komisyonun siyasi magazin konusu yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Komisyon bugün Meclis eski başkanlarını dinleyecek..

Baro başkanlarının ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş komisyon üyelerine söz verdi. Burada konuşan Yayman, komisyonda dile getirilen görüşlerin değerli olduğunu, tartışmaların anayasa, kayyum meselesi veya tarım politikası gibi farklı alanlara kaymasının doğru olmadığını söyledi.

Komisyonun kurulma gerekçesi belli

“Komisyonumuzun kurulma gerekçesi PKK’nın feshi ve silahların bırakılması sürecine ilişkin doğrulama mekanizmalarının işletilmesidir. Bu meseleyi toplumsallaştırmak ve siyasallaştırmak çözümden uzaklaşmak anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Yayman, 2005’teki süreçte, 2009’daki TBMM çalışmalarında ve 2013’te Akil İnsanlar Heyeti’nde yer aldığını hatırlatarak, bu konunun defalarca konuşulduğunu söyledi. “Türkiye’yi gezdik, konuştuk, yeniden de konuşulabilir. Ancak artık millet bizden konuşma değil, somut adım bekliyor. Bu meselede söylenmemiş hiçbir söz kalmamıştır. Amerika’ya yeniden keşfetmeye lüzum yoktur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Malazgirt’teki açıklamalarının sürece stratejik katkı sunduğunu belirten Yayman, davetli misafirlere de odak kaybı yaşanmaması için doğrudan “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde görüş bildirmeleri yönünde çağrı yapılabileceğini ifade etti.

“Miadını dolduran bir hareketin sona ermesi gerekiyor”

İmralı’dan yapılan açıklamalara da atıfta bulunan Yayman, “Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Milletimizin desteği PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündedir.” diye konuştu.

Kürt sorununu çözme komisyonu değil

Kamuoyunda tartışmaların amacından sapmasının toplumsal rızayı zedeleyeceğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

“Komisyonun adı ‘Kürt sorununu çözme komisyonu’ değildir, kayyum meselesini ya da diğer hukuksal meseleleri çözme komisyonu değildir. Gerekirse Meclis başka komisyonlar kurabilir. Ancak bu komisyonun tarihi misyonu, Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır.

Tarihin dönüm noktasında böylesine önemli bir fırsat heba edilmemelidir.

“Siyasi magazin yapılmamalı”

Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş ise komisyonun bugüne kadar ciddi bir mesai ortaya koyduğunu belirterek, “Bu mesele bir devlet politikasıdır. Bizim işimiz, devlet politikası olarak başlatılan süreci millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmaktır.” dedi.

Kurtulmuş, “Başından beri en çok ürktüğümüz konulardan biri meselenin bir siyasi magazin hâline döndürülmesi tehlikesidir. Bazı kişilerin bu işi kolayca magazinleştirmeye çalıştıklarını görüyor ve üzülüyorum. Keşke bu sorunun çözülmesi için aynı çabayı gösterselerdi.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, komisyonun farklı kesimlerin görüşlerini sabırla dinlediğini, her kelimenin kayıt altına alındığını belirterek, “Burada gizli kapaklı bir gündem yok. Bu meselede toplumsal rıza oluşturmak için çalışıyoruz.” dedi.