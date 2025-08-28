BIST 11.446
Şanlıurfa'da binasını çürük diye yıkan müteahhit alkış aldı! Meğer işin içinde iş varmış

ŞANLIURFA'da 7 katlı bina inşa eden müteahhit Ömer Çorbacı, betonu bozuk diye binayı yıktırınca ülke çapında haber oldu. Beton firmasını suçlayan müteahhit alkış alırken, olayın pek de dediği gibi olmadığı ortaya çıktı. Beton firması belgeler yayınlayıp müteahhitin çekleri karşılıksız çıktığı için bunu bahane ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yapımı süren bir inşaatın yıkımı, ülke genelinde haber oldu. 7 katlı binanın betonundan şüphelenen Ömer Çorbacı, karot örneklerini özel bir laboratuvarda yeniden test ettirdi. Sonuçlarda beton dayanımının olması gerekenden çok düşük çıktığı iddiasıyla Çorbacı, yetkili kurumlara başvurdu. 5’inci katı tamamlanan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi ve alınan önlemlerin ardından iş makineleriyle yıkıldı.

BETON FİRMASI AÇIKLAMA YAPINCA... 

Ömer Çorbacı'nın yaptığı 7 katlı binayı yıktırması ülke çapında haber oldu ve müteahhit taktir topladı. Ancak suçladığı beton firmasından gelen açıklama ile işin rengi değişti. Şanlıurfa'da yayın yapan Urfastar sitesinin haberine göre müteahhit hakkında farklı iddialar var. 

BETON FİRMASININ KARŞILIKSIZ ÇEK İDDİASI 
Say Beton tarafından yapılan yazılı açıklamada, müteahhit Ömer Çorbacı tarafından verilen çeklerin karşılıksız çıktığını ve bu nedenle yasal süreç başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-“Haciz işlemleri başlatıldıktan sonra, inşaatta bizim döktüğümüz betonlarda hiçbir kusur bulunmadığı resmi raporlarla belgelenmiştir. Buna rağmen Ömer Çorbacı, farklı bir beton firması ile çalışmaya devam etmiş ve 7. kata kadar beton dökümü yapmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan resmi karot numunelerinde betonun dayanıklılığının C30/35 olduğu kayıtlara geçmiştir.”

MADDİ SORUN İÇİN BİZİ BAHANE ETTİ

-“Müteahhit Ömer Çorbacı, deprem yönetmeliğine uygun olmayan şekilde inşaatı sürdürmüş, maddi sorunlar yaşadığı için projeyi devam ettirememiştir. Bu mağduriyetini gizlemek için ise firmamızı hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.”

Beton firması basınç testi raporlarını da yayınladı. 

