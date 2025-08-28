BIST 11.446
DOLAR 41,05
EURO 48,04
ALTIN 4.481,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düğün günü damadı vuran yengenin ilk ifadesi! Eşiyle birlikte tutuklandı

Düğün günü damadı vuran yengenin ilk ifadesi! Eşiyle birlikte tutuklandı

GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde, düğün sonrası yapılan kutlama sırasında tabancayla damat Ali Karaca'yı vuran yenge tutuklandı. Yengeyle birlikte amca da hapse gönderildi. Yenge verdiği ilk ifade de "hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Abone ol

Şebinkarahisar İlçe merkezindeki düğünle Beyzanur Beyazıt ile Ali Karaca evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı. Silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki damat Ali Karaca, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YENGENİN VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın yengesi F.K.'yi (47), silahla rastgele ateş ettiği ve damadı vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında F.K.’ye ait bahçede 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düğün günü damadı vuran yengenin ilk ifadesi! Eşiyle birlikte tutuklandı - Resim: 0
24 yaşındaki Ali Karaca en mutlu gününde yaşamını yitirdi. Maganda yenge de eşiyle birlikte hapse girdi. 

YENGEYLE BİRLİKTE AMCA DA TUTUKLANDI
Damat Ali Karaca’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan damadın amcası Halil (50) ile eşi Fatma Karaca (47), tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Halil ve Fatma Karaca çifti, ‘adam öldürme’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçlarından tutuklandı.

YENGENİN İLK SÖZLERİ
F.K.'nın ifadesinde, "Olayın şokundayım, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DAMAT BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Hayatını kaybeden damat Ali Karaca'nın cenazesi öğle vakti Turpçu köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur maaşları kaç para oldu! İşte yeni zamma göre sıralı maaşlar
Foto Galeri Memur maaşları kaç para oldu! İşte yeni zamma göre sıralı maaşlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı ihracat arttı ithalat azaldı
Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı ihracat arttı ithalat azaldı
'Teşhirci' dedi, hastayı muayene etmedi! O doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
'Teşhirci' dedi, hastayı muayene etmedi! O doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu
Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu
Teknosa'dan okula dönüş kampanyası
Teknosa'dan okula dönüş kampanyası
Vakıf Katılım'dan 'Kazandıran Hesap'
Vakıf Katılım'dan 'Kazandıran Hesap'
Yapı Kredi'den ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Yapı Kredi'den ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatında haziranda artış var
Türkiye'nin doğal gaz ithalatında haziranda artış var
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon tl ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon tl ceza
Dolar 41 lirayı aştı! Euro da yükseliyor, işte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 41 lirayı aştı! Euro da yükseliyor, işte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fiyatlar düşer mi? Aracıları aradan kaldıracağı düşünülen Hal Yasası meclise geliyor
Fiyatlar düşer mi? Aracıları aradan kaldıracağı düşünülen Hal Yasası meclise geliyor
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
Şişli'de inşa ediliyor, 550 bin kişi kalabilecek! Emrullah Turanlı sığınakla ilgili bilgi verdi
Otomobil dere yatağına devrildi! Yaralılar var
Otomobil dere yatağına devrildi! Yaralılar var