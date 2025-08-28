Düğün günü damadı vuran yengenin ilk ifadesi! Eşiyle birlikte tutuklandı

GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde, düğün sonrası yapılan kutlama sırasında tabancayla damat Ali Karaca'yı vuran yenge tutuklandı. Yengeyle birlikte amca da hapse gönderildi. Yenge verdiği ilk ifade de "hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Şebinkarahisar İlçe merkezindeki düğünle Beyzanur Beyazıt ile Ali Karaca evlendi. Düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken, bu sırada aile fertleri silahla havaya ateş edip kutlama yaptı. Silahla rastgele ateş açılırken, göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 24 yaşındaki damat Ali Karaca, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YENGENİN VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, damadın yengesi F.K.'yi (47), silahla rastgele ateş ettiği ve damadı vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında F.K.’ye ait bahçede 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

24 yaşındaki Ali Karaca en mutlu gününde yaşamını yitirdi. Maganda yenge de eşiyle birlikte hapse girdi.

YENGEYLE BİRLİKTE AMCA DA TUTUKLANDI

Damat Ali Karaca’nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan damadın amcası Halil (50) ile eşi Fatma Karaca (47), tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Halil ve Fatma Karaca çifti, ‘adam öldürme’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçlarından tutuklandı.

YENGENİN İLK SÖZLERİ

F.K.'nın ifadesinde, "Olayın şokundayım, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DAMAT BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden damat Ali Karaca'nın cenazesi öğle vakti Turpçu köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.