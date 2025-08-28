BIST 11.446
Teknosa'dan okula dönüş kampanyası

Teknosa, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve aileler için çeşitli ürün kategorilerinde okula dönüş kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tabletten akıllı telefona, kulaklıktan sırt çantasına kadar birçok üründe geçerli olacak indirimler 20 Eylül'e kadar sürecek.

Kampanya kapsamında öğrenciler, 'BiÖğrenci' internet sitesi üzerinden alacakları kodla Apple Macbook Air M4'ü 3 bin 500 lira indirimle satın alabilecek. 31 Ağustos'a kadar seçili notebooklar 26 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla, seçili Xiaomi Redmi akıllı telefonlar 8 bin 999 liradan, Huawei Watch modelleri ise 4 bin 399 liradan satışa sunulacak.

Tüm notebook ve tablet alışverişlerinde Microsoft Office Bireysel Paketi 3 bin 699 lira yerine 1999 liradan alınabilecek. JBL Tune 570BT Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1499 liradan, Philips TAH4209 Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1299 liradan, Logitech MK235 Kablosuz Klavye Mouse Set 939 liradan fiyat avantajıyla ihtiyaçlara yanıt verirken, seçili Samsung Galaxy akıllı telefon yanında seçili Samsung Galaxy Buds bluetooth kulaklık hediyesi verilecek.​​​​​​​

Teknosa'nın öz markası Preo'da da kablosuz kulak üstü kulaklıklar 31 Ağustos'a kadar 699 liradan, kablosuz klavyeler 429 liradan, sessiz mouse modelleri 249,99 liradan, çocuk saatleri ise 4 bin 499 satılıyor. Notebook sırt çantaları 999 liradan, günlük sırt çantaları ise 1099 liradan başlayan fiyatlarla öğrencilerle buluşacak.

