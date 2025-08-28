Bomba iddia! Meral Akşener masadan kalktığı gece Mansur Yavaş'a bu teklifi yaptı mı?

Gazeteci Sinan Burhan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. Burhan’ın aktardığına göre, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif etti. Ayrıca, seçimin kaybedilmesi durumunda Yavaş’a İYİ Parti Genel Başkanlığı önerisinde de bulundu.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de katıldığı yayında 2023 seçim sürecine dair kulis bilgisi paylaştı.

AKŞENER–YAVAŞ–İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Burhan’ın iddiasına göre, Meral Akşener Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

YAVAŞ’A ADAYLIK TEKLİFİ

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, anketlerde önde görünen Mansur Yavaş’a “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı yaptı.

Burhan, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

-Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener'le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor.

-Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor.

“İYİ PARTİ’Yİ SANA BIRAKIRIM”

Yavaş’ın çekingen tutumu üzerine Akşener, seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı Yavaş’a bırakacağını da önerdi.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

-Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol.

-Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor.