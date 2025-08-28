BIST 11.359
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar sonucu İstanbul'un Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, 847 bin 600 uyuşturucu hap ile 290 kilogram ham maddenin ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Vali'mizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanı'mızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz, sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

