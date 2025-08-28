BIST 11.433
Meral Akşener'in seçim öncesi Mansur Yavaş'a yaptığı bomba teklif ortaya çıktı

Gazeteci Sinan Burhan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Meral Akşener'in Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif ettiği ve seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakmayı önerdiği iddia edildi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte yaşanan tartışmalı gelişmelere dair yeni bir kulis iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile kritik bir görüşme yaptığını öne sürdü.

AKŞENER–YAVAŞ–İMAMOĞLU ZİRVESİ
Burhan’ın iddiasına göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesinden bir gün önce, pazar gecesi Meral Akşener evinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OL” ÇAĞRISI
Akşener, görüşmede anketlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önde olduğunu söyledi. Bu tabloyu gerekçe göstererek Mansur Yavaş’a, “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısında bulundu.

Ancak Yavaş’ın çekimser tutumu üzerine Akşener daha ileri bir teklif yaptı.

Gazeteci Burhan’ın aktarımına göre Akşener, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Mansur abi gel, Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım.”

SEÇİM SÜRECİNE DAİR ÇARPICI KULİS
Bu iddia, seçim sürecinde yaşanan tartışmalı süreçleri yeniden gündeme taşıdı. Akşener’in adaylık önerisinin Yavaş tarafından kabul edilmediği, bunun üzerine Altılı Masa’nın Kılıçdaroğlu adaylığında birleştiği ifade edildi.

