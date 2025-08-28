İstanbul’da servet değerinde kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonu

İstanbul’da Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye’de yürütülen kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da polis, Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye bölgesinde yürütülen kaçak pırlanta ve değerli taş soruşturmasında düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınırken, aralarında Türkiye’nin en bilinen mücevher markalarının sahiplerinin de bulunması dikkat çekti. Ele geçirilen taş ve ziynet eşyalarının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL olduğu açıklandı. Edinilen bilgilere göre sektörün önde gelen bir çok firmasının yetkilisinin de gözaltına alındığı kaydediliyor.

1,25 MİLYAR TL’LİK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evleri ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda;

1.373,58 gram (6.867,9 karat) çesitli degerli taş,

135 adet ziynet eşyası,(küpe, kolye, yüzük),

1132 adet değerli maden taşı (zümrüt, yakut, pırlanta),

1 adet kurusıkı silah,

109 adet fişek

267 parça tarihi eser

64 adet dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen taş ve ziynet eşyalarının piyasa değerinin 1 milyar 250 milyon TL olduğu açıklandı.

HİNTLİ KURYELER GÜNLERCE TAKİP EDİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri ise kaçak değerli taşların Hindistan uyruklu kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye sokulması oldu. Türk polisi, kuryeleri günlerce teknik ve fiziki takiple izledi. Yapılan takip sonucunda taşların Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye’deki mücevherat mağazalarına teslim edildiği belirlendi.