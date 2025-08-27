BIST 11.359
UEFA'dan Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet sansürü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek Samsunspor'da karşılaşma öncesi pankart krizi yaşandı. Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet pankartlarına izin verilmedi...

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçı kapsamında Samsunspor, kendi evinde Panathinaikos'u konuk edecek.

Yarın oynanacak mücadele öncesi pankart krizi çıktı.

Samsunsporlu taraftarlar tarafından stada Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart ile Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği pankartlar asılmak istendi.

UEFA 2 PANKARTA DA İZİN VERMEDİ 

Ancak UEFA'dan 2 pankarta da izin çıkmadı.

Samsunspor yönetiminden alınan bilgide, 19 Mayıs Stadyumu'nda asılacak pankartlara kulübün herhangi bir müdahalesinin olmadığının altı çizilerek, "UEFA organizasyonlarında statta yer alacak bir bardağın bile UEFA'nın iznine tabi olduğu" vurgulandı.

UEFA'dan Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet sansürü - Resim: 0

'STATTA YER ALAN PANKARTLAR UEFA'NIN İZNİNE TABİ'

Çifte standardın böylesi dedirten gelişmeye ise sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.

Bir taraftar paylaşımında, "Yarın (Perşembe) oynayacağımız maç için hazırladığımız pankartta bu görsel bulunduğu için kabul edilmedi yetkililer tarafından. Bu görseli kaldırdık mecburen. Yarın için güzel bir pankart hazırlıyoruz. Mabedimiz 19 Mayıs Stadyumu'nda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

