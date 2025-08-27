BIST 11.359
DOLAR 41,04
EURO 47,78
ALTIN 4.482,82
HABER /  DÜNYA

ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı

ABD'de okula silahlı saldırı: 3 kişi öldü 20 kişi yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Abone ol

Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguladı.

Olayda 8 ve 10 yaşlarında 2 öğrenci hayatını kaybetti, saldırıyı düzenleyen kişi intihar etti. 20 kişi yaralandı.

Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi.

Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray dünyaca ünlü stoperi transfer etti
Galatasaray dünyaca ünlü stoperi transfer etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezuniyet töreninde güçlü mesajlar
Askeri casusluk soruşturması! 10 şirkete kayyum atandı!
Askeri casusluk soruşturması! 10 şirkete kayyum atandı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: BTK ile Türk Telekom arasındaki anlaşma 2050'ye kadar uzatıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: BTK ile Türk Telekom arasındaki anlaşma 2050'ye kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz'dan sosyal medya ekonomistlerine tepki: Olumlu gelişmeyi görmüyorlar
Cevdet Yılmaz'dan sosyal medya ekonomistlerine tepki: Olumlu gelişmeyi görmüyorlar
Meclis, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacak
Meclis, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacak
Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı başlıyor
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz, bağımsızlığımızın yeni safhasındayız
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz, bağımsızlığımızın yeni safhasındayız
Bakan Kurum, Aydın heyetini kabul etti
Bakan Kurum, Aydın heyetini kabul etti
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar
Sosyal medya akımı yine can aldı! 13 Yaşındaki fenomenin ölüm sebebi akım bakın neymiş
Sosyal medya akımı yine can aldı! 13 Yaşındaki fenomenin ölüm sebebi akım bakın neymiş
Kayıp Rus yüzücü işinde bir tuhaflık var! Onu son gören tanıktan bomba detaylar
Kayıp Rus yüzücü işinde bir tuhaflık var! Onu son gören tanıktan bomba detaylar