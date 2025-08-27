BIST 11.536
Sosyal medya akımı yine can aldı! 13 Yaşındaki fenomenin ölüm sebebi akım bakın neymiş

Sosyal medya akımı yine can aldı! 13 Yaşındaki fenomenin ölüm sebebi akım bakın neymiş

Mısır'da 13 yaşındaki fenomen "Ramen'i çiğ ye" akımına uyarak üç paket pişmemiş hazır erişte yedikten kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda gencin yüksek miktarda çiğ erişte tüketmesi nedeniyle bağırsak tıkanıklığı yaşadığı belirlendi.

Mısır'da yaşayan 13 yaşındaki bir TikTok fenomeni, sosyal medyada yayılan "Ramen'i çiğ ye" akımına katılmak için art arda üç paket pişmemiş hazır erişte tüketti. Kısa süre içinde şiddetli mide ağrısı ve kusma yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"ZEHİRLİ BİR MADDEYE RASTLANMADI"

Olayın ardından eriştelerin satıldığı marketin sahibi polis tarafından sorguya alındı. Ürünler laboratuvar ortamında incelendi, fakat zehirli ya da uygunsuz bir maddeye rastlanmadı. Yetkililer, ölümün gıdanın içeriğinden değil, tüketim şekli ve aşırı miktardan kaynaklandığını açıkladı.

BAĞIRSAK TIKANAKLIĞI YAŞAMIŞ

Otopsi sonucunda gencin yüksek miktarda çiğ erişte tüketmesi nedeniyle bağırsak tıkanıklığı yaşadığı belirlendi. Uzmanlar, pişmemiş eriştenin mide ve bağırsakta çözünmeden şişerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Doktorlar ve gıda güvenliği uzmanları, hazır erişte gibi işlenmiş gıdaların mutlaka pişirilerek tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli akımların özellikle çocuklar için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

