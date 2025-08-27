Özgür Özel'in Beyoğlu'ndaki mitingi öncesinde metro durakları kapatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün düzenleyeceği Beyoğlu mitingi öncesi bazı metro durakları kapatıldı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlattığı mitinglere bugün devam edecek.
İBB'ye dönük operasyonlar kapsamında 18 Ağustos'ta tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için ayrıca destek mesajı verilecek miting öncesi semtte bazı metro durakları kapatıldı.
Metro İstanbul'un resmi X hesabında şunlar yer aldı:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu; -Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı, -Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı, -Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır.
Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışları yolcularımızın kullanımına açıktır."