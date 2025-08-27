BIST 11.536
Sakarya'dan sonra bir yasak da Tekirdağ'da! 2 gün boyunca...

Anadolu Ajansı
Sakarya'dan sonra bir yasak da Tekirdağ'da! 2 gün boyunca...

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

