Benzinin litresi kaç lira oldu? Zamla Motorin fiyatlarının üstüne çıktı işte fiyatlar

Benzinin litre fiyatı gece yarısı gelen zamla birlikte değişti. Jeopolitik gerilimler ve dolar kurundaki artış petrol fiyatları yükseltince zam kaçınılmaz oldu. 27 Ağustos 2025 itibarıyla benzin fiyatları motorinin üstüne çıktı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Son aylarda üst üste yapılan zamlarla 50 TL’yi aşan akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,21 TL zam geldi. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 52.84 liraya çıktı. Motorin ve LPG’de ise fiyatlar sabit kaldı.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 52,15 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 26,51 TL



Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL